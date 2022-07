Scenario clamoroso: Ronaldo porta Griezmann in Serie A

L’addio di Cristiano Ronaldo potrebbe cambiare il futuro anche di Griezmann che accarezza l’ipotesi Serie A

Il calciomercato dell’Atletico Madrid potrebbe intrecciarsi con quello del Milan che è in attesa di uno sblocco nell’affare Charles De Ketelaere. Il gioiello belga è intenzionato a vestire la maglia rossonera e le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per la chiusura della trattativa.

Intanto i colchoneros stanno accarezzando l’idea Cristiano Ronaldo ma per farlo hanno bisogno di piazzare una cessione importante che possa portare un bottino da poter reinvestire. Il candidato principale a lasciare il club madrileno è Antoine Griezmann che ad un anno dalla scadenza del contratto potrebbe lasciare per la seconda volta l’Atletico.

Atletico Madrid : asse col Milan per Griezmann

Per l’Atletico Madrid Cristiano Ronaldo potrebbe diventare più che una suggestione di mercato, vista la voglia del portoghese di lasciare Manchester. Per farlo potrebbe essere necessaria la cessione di Griezmann.

Il piano dell’Atletico per liberarsi di Griezmann potrebbe coinvolgere il Milan. La squadra del ‘Cholo’ Simeone potrebbe offrire l’attaccante francese ai rossoneri che in quel reparto hanno bisogno di almeno un rinforzo. I due club potrebbero trovare un accordo sulla base di un prestito oneroso ma al momento per l’Atletico si tratta solo di una possibilità. Il Milan già in passato ha seguito con attenzione Griezmann e per i tifosi rossoneri potrebbe essere il grande colpo dell’estate.