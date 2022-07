Via Kean, la Juventus chiude per il doppio bomber

Doppio colpo in vista per la Juventus in attacco se parte Moise Kean: il punto

La Juventus ci ha messo poco a rimpiazzare Matthijs De Ligt, trasferitosi al Bayern Monaco. L’erede dell’olandese è Gleison Bremer che nella giornata di oggi ha già effettuato le visite mediche con i bianconeri.

La Juventus adesso si focalizzerà sull’attacco per cercare di trovare un vice Vlahovic. Soprattuto se dovesse partire Moise Kean che ha diverse richieste anche all’estero. I bianconeri stanno monitorando diversi attaccanti per dare un’alternativa concreta ad Allegri in quel reparto e ovviamente non muore la pista Alvaro Morata che è ritornato all’Atletico Madrid dopo la fine del prestito ma tornerebbe volentieri a Torino.

Juventus, Morata e Arnautovic se parte Kean

Se la Juventus dovesse monetizzare dalla cessione di Moise Kean (ancora un anno di contratto con i bianconeri), potrebbe virare su Morata per cercare di riportarlo a Torino ma non è escluso l’assalto a Marko Arnautovic.

L’attaccante austriaco è reduce da una stagione da 14 gol col Bologna in cui si è rivelato il leader tecnico ed emotivo della squadra di Sinisa Mihajlovic. Nonostante i 33 anni, al suo ritorno in Serie A dopo gli anni all’Inter ha fatto la differenza e per la Juventus è un profilo che rispecchia le caratteristiche che piacciono ad Allegri. Attualmente la trattativa è complicata ma per Arnautovic potrebbe essere l’ultima vera grande opportunità della sua carriera.