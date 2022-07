Mancini, Gravina e… Allegri finiscono nel vortice: “Dimissioni”

L’eliminazione dell’Italia dall’Europeo femminile scatena il caos: nel mirino della critica finiscono anche il CT Mancini, Gravina e Allegri

Se l’Italia calcio maschile lascia alquanto alquanto a desiderare ad oggi, le cose non cambiano – forse peggiorano – con quella femminile. Ieri è arrivata l’amara eliminazione delle Azzurre dall’Europeo che si sta svolgendo in questi giorni in Inghilterra. Il Belgio ha steso di misura la formazione guidata dal CT Milena Bertolini.

A decidere la contesa la rete siglata da De Caigny al 49esimo del secondo tempo. Serviva necessariamente un successo unito a quello della Francia contro l’Islanda. Ma Girelli e compagne non sono riuscite a portare a termine positivamente la missione regalando un’altra prestazione deludente, dopo la pesante sconfitta per mano de ‘Les Blues’ al primo turno e il pareggio con l’Islanda. L’Italia, dunque, ha chiuso il girone all’ultimo posto con solo un punto conquistato in tre partite e neanche una vittoria.

Italia femminile: anche Mancini, Gravina e Allegri nella bufera

Un risultato a dir poco negativo, nettamente inferiore alle aspettative. Ulteriore dimostrazione di come il nostro movimento debba crescere tantissimo, sotto tutti i punti di vista. Inevitabilmente numerose le critiche sui social da parte dei tifosi, con alcuni sostenitori che chiedono a gran voce anche le dimissioni di Roberto Mancini e Gabriele Gravina, oltre che del tecnico Bertolini (spopola l’hashtag Bertolini out). Nel vortice delle polemiche ci finisce pure il mister della Juventus Massimiliano Allegri addirittura. Ecco alcuni esempi di commenti su Twitter.

#Gravina dopo la Nazionale Maschile e l’uscita all’Europeo Femminile dovrà spiegare o dimettersi. Il movimento Calcio non può permettersi delle figuracce così a livello internazionale @AzzurreFIGC @FIGC @FIGCfemminile #Bertoliniout — Zecco Bianconero (@zecco77) July 18, 2022

Adesso lo possiamo dire: l’🇮🇹 è stata una delle peggiori nazionali del torneo. Gioco assente, atleticamente impreparate , formazioni prive di senso, solo tanta confusione. Eliminazione giusta. Un responsabile di questa sfacelo c’è: #Bertoliniout — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) July 18, 2022

Una persona responsabile avrebbe dato le dimissioni irrevocabili 1 minuto dopo la fine della partita. Nemmeno all’oratorio ho visto una squadra così sgangherata. #BertoliniOut — Bruno (@DelgadoPress) July 19, 2022

Avete rotto gli zebedei, non se ne può più. Questo calcio femminile non è nemmeno ai livelli di un calcio amatoriale. Parlo solo dell’Italia. Fate un solo pacco via i due CT #mancini e #BertoliniOut — Vincenzo Esposito (@vinesp57) July 19, 2022