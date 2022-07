Svolta per Zaniolo: ora la Juventus è vicinissima

L’arrivo di Dybala alla Roma targata Mourinho rappresenta una potenziale svolta per il futuro di Zaniolo: ora è vicinissimo alla Juventus

Una Joya per la Roma. Si è finalmente chiusa la telenovela di questo calciomercato estivo, con Paulo Dybala che ha deciso di sposare il progetto dei giallorossi targato Jose Mourinho. Decisivo per la fumata bianca, senza dubbio, il pressing dello Special One. L’ex allenatore di Chelsea e Real Madrid – tra le altre – desiderava l’acquisto di un calciatore che alzasse l’asticella sotto tutti i punti di vista.

Aveva individuato nell’argentino, probabilmente da tempo, il profilo ideale anche per la sua idea di calcio e negli ultimi giorni si è fatto avanti contattando personalmente più volte il fantasista classe ’93. Grande merito anche a Tiago Pinto e ai Friedkin, che ieri sono andati a prenderlo a Torino portandolo in Portogallo col loro aereo privato. Si tratta certamente di un’operazione magistrale (a parametro zero), che ha pochi eguali nella storia del club capitolino e sposta nettamente gli equilibri in Serie A. Allo stesso tempo, però, aumenta i dubbi circa il futuro di Nicolò Zaniolo. Sappiamo che la Roma non considera ad oggi una priorità il rinnovo dell’attaccante ex Inter – contratto in scadenza giugno 2024 -, anche a causa delle sue richieste importanti (aumento intorno ai 4/4,5 milioni netti di ingaggio).

Calciomercato Juventus, Zaniolo vicinissimo: crolla la quota

Di conseguenza, la dirigenza romanista è disposta a prendere in esame eventuali offerte ritenute congrue. Nonostante Mourinho gli abbia affidato la fascia da capitano nell’amichevole contro il Portimonense, la partenza del 23enne resta uno scenario assolutamente realistico.

L’addio non è strettamente legato al colpo Dybala, ma chiaramente la Joya potrebbe avvicinare sensibilmente il nuovo compagno di reparto alla sua ex squadra Juventus. I bianconeri, dal canto loro, vorrebbero prima chiudere il ritorno di Morata e, successivamente, tentare l’affondo per Zaniolo (sperando che la Roma riveda la richiesta economica). Insomma, il passaggio a Torino potrebbe davvero concretizzarsi più avanti e le probabilità sono in rialzo. Tant’è che è letteralmente crollata la quota di ‘Bwin’ nelle ultime ore. L’arrivo del gioiello dei capitolini, difatti, si gioca ora a solo 1,50. Dunque, secondo i bookie Zaniolo è più vicino che mai alla Juventus. Ci aspettano altre settimane roventi.