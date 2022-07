50 milioni per due: nasce la nuova difesa della Juventus

Sulla scia dei buoni risultati in questa prima fase precampionato, la Juventus potrebbe tentare un doppio colpo di grande utilità

Nell’attesa che si sblocchi la fase di stallo raggiunta con il Bayern Monaco per la cessione di Matthjis de Ligt, la Juventus si guarda attorno con estrema cautela. C’è urgenza di piazzare almeno un colpo in difesa il prima possibile, per non restare totalmente sguarniti ed affidarsi a qualche elemento di ripiego low cost che non garantirebbe certo competitività.

Assieme al nome di Pau Torres, valido centrale di proprietà Villarreal messosi in mostra proprio contro i bianconeri negli ottavi di finale di Champions League, è spuntato un duo davvero niente male. Si tratta del centrale francese Benoit Badiashile e del compagno di squadra brasiliano Caio Henrique, di proprietà del Monaco. Ambedue hanno avuto l’occasione di far vedere di cosa sono capaci in amichevole contro l’Inter.

Calciomercato, Badiashile ed Henrique in grande spolvero contro l’Inter

Allegri non può certo lamentarsi dei profili che ha a disposizione a centrocampo e in attacco, ma ha tutto il diritto di rosicchiarsi le unghie per l’ansia nel vedere una linea difensiva tanto fragile. Badiashile – valutato almeno 30 milioni – sarebbe il sostituto perfetto di de Ligt in termini di prestanza fisica, rapidità d’azione e lettura. Basti pensare all’eccezionale intervento in chiusura su Lukaku, involatosi ormai verso la porta avversaria e prossimo alla conclusione. Il secondo è un terzino sinistro di spinta e potrebbe essere una valida alternativa ad Alex Sandro, la cui partenza è in forte dubbio assieme a quella di Pellegrini. Con la valutazione di 20 milioni di euro, il totale complessivo dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro.