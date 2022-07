Juve a caccia del post Morata: c’è il sì del centravanti

Sfuma la trattativa con l’Atletico per Morata, così la dirigenza bianconera sfrutterà il desiderio del centravanti dell’Espanyol di lasciare il club

Nel giro di pochi giorni le probabilità di un ritorno di Alvaro Morata alla Juventus sono drasticamente calate. L’Atletico Madrid conserva una flebile speranza di poter trattare con il club bianconero per il cartellino dell’attaccante appena rientrato alla base dopo il prestito annuale, ma la verità è che Arrivabene ha inserito un nuovo obiettivo nella lista del reparto offensivo.

Al fine di supportare Vlahovic al momento del bisogno, la Juventus starebbe sondando il profilo di Raul de Tomas. Il centravanti spagnolo avrebbe espresso il desiderio di lasciare l’Espanyol, club con cui si è fatto un nome specialmente nella passata stagione. Stando a quanto riportato dal sito di informazione sportiva ‘elgoldigital’, i bianconeri potrebbero ricevere una risposta secca già entro la fine della prossima settimana. In ogni caso ci sarebbe già il forte apprezzamento da parte dello stesso calciatore.

Calciomercato, de Tomas alternativa a Vlahovic senza Morata

Per poter sperare di trovare una quadra nel più breve tempo possibile, considerato che il ritiro ha preso il via già da diversi giorni e che l’esordio in campionato è sempre più vicino, la Juventus dovrebbe lanciare un’offerta non molto al di sotto del prezzo fissato dalla clausola rescissoria a 35 milioni di euro. Arrivare a spendere tanto, infatti, non è una soluzione contemplata dalla strategia di mercato.