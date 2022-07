Inter, mirino in casa Simeone: scambio con l’esubero

L’Inter con Skriniar in partenza cerca rinforzi in difesa: nel mirino un giocatore dell’Atletico Madrid. Scambio con l’esubero

Dopo le prime amichevoli in casa Inter è emerso un problema in difesa. Infatti come evidenziato anche da Simone Inzaghi, in difesa manca qualche elemento che però in questo calciomercato estivo dovrebbe arrivare. Oltre a Bremer, obiettivo numero uno per la difesa, l’Inter potrebbe mettere nel mirino un altro difensore dalla Liga.

Infatti il mirino dei nerazzurri potrebbe spostarsi in casa Atletico Madrid, dove potrebbe prendere vita uno scambio con un esubero della rosa di Inzaghi.

Calciomercato Inter, mirino su Savic: scambio con Lazaro

L’Inter ha bisogno di rinforzi in difesa, a maggior ragione qualora Milan Skriniar dovesse partire direzione PSG. Così, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, i nerazzurri potrebbero mettere nel mirino il difensore ex Fiorentina, attualmente all’Atletico Madrid, Stefan Savic. Per riuscire a convincere i ‘Colchoneros’ a lasciar partire il centrale difensivo l’Inter potrebbe mettere sul piatto lo scambio con Valentino Lazaro. Il terzino ancora una volta sembrerebbe non rientrare nei piani di Simone Inzaghi e dopo il prestito al Benfica potrebbe essere la carta giusta per convincere l’Atletico Madrid.