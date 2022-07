Assalto Juventus, il Milan risponde con una “provocazione”

Uno scambio tra Juventus e Milan: più che una trattativa, una provocazione che nasce dall’interesse dei bianconeri per Bennacer

La Juventus monitora Ismaël Bennacer, centrocampista franco-algerino, perno del Milan scudettato targato Stefano Pioli. Proprio l’importanza dell’ex Empoli spinge il club rossonero a blindarlo.

Con trentuno presenze, due gol ed un assist, Ismael Bennacer ha contribuito alla vittoria dello scudetto da parte del Milan di Stefano Pioli. Il centrocampista classe ’97 si candida ad essere uno dei punti fermi del Diavolo anche nella prossima stagione, ma le sua prestazioni non sono certamente passate inosservate.

Tra i più grandi estimatori dell’ex Empoli ed Arsenal c’è la Juventus, a caccia di forze fresche per la zona nevralgica del campo dopo il ritorno di Paul Pogba. Un profilo che potrebbe integrarsi alla perfezione nel centrocampo di Massimiliano Allegri, ma che difficilmente il Milan lascerà andare via, anche in virtù dei due anni di contratto che legano il giocatore nativo di Arles al club rossonero.

Calciomercato Juventus, pazza idea Bennacer

Se i bianconeri dovessero effettivamente fare un tentativo per Ismael Bennacer, la cui valutazione di mercato si aggira intorno ai trenta milioni di euro, il Milan potrebbe rispondere con una sorta di “provocazione”. Oltre ad un conguaglio economico, il club meneghino potrebbe chiedere in cambio il cartellino di Nicolò Fagioli, centrocampista di proprietà della Juventus e reduce da un’ottima stagione in Serie B con la maglia della Cremonese.

Un “affare” che ad ora resta solo ipotetico, ma l’interesse da parte della Juventus è forte, così come la volontà del Milan di non lasciar partire uno dei suoi pilastri di centrocampo. Da quando è arrivato a Milano, Ismael Bennacer ha collezionato centocinque gettoni di presenza, realizzando tre gol e sette assist. In particolar modo sotto la gestione tecnica di Stefano Pioli, è stato protagonista di una crescita esponenziale. Ecco perché il Milan non ha intenzione di privarsene.