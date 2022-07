Allegri gongola: il gioiello ha già detto sì

La Juventus è pronta a mettere a segno un altro colpo di spessore: il giocatore ha detto sì ai bianconeri

Un’estate caldissima quella che sta vivendo la Juventus. I recenti arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria sono solo una parte del grande piano che la dirigenza bianconera ha in mente per rilanciare la squadra di Allegri.

Dopo un anno decisamente deludente, si punterà ai vertici tanto in Serie A quanto in Champions League. Ed il calciomercato, in tal senso, sta dando indicazioni importanti.

Addio de Ligt: l’erede ha detto sì

Nononostante le possibilità apparentemente crescenti di una permanenza a Torino, resta in piedi la cessione di de Ligt. La caccia all’erede dell’ex capitano dell’Ajax sta sortendo i primi effetti sperati. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘, la Juventus avrebbe individuato il sostituto di Matthijs de Ligt. E si tratterebbe dello spagnolo Pau Torres, sotto contratto con il Villarreal fino al 30 giugno 2024. Ci sono stati nelle ultime ore dei colloqui tra la dirigenza del Villarreal ed i vertici della Juventus, in sede, per discutere del possibile passaggio del centrale alla corte di Allegri. Il club iberico ha dato la sua disponibilità a trattare: un’apertura che può quindi significare molto. Il difensore, poi, avrebbe detto sì all’ipotesi Juventus ormai da diverso tempo.

Pau Torres ha un patto con il Villarreal: per la giusta offerta, il club darà il via libera alla sua cessione. Non per i 65 milioni di euro della clausola rescissoria, si partirebbe invece da 50. Una cifra comunque fuori portata per la Juventus che punterebbe ad un esborso massimo di 35-40 milioni. Il giocatore, come detto, ha già dato il suo assenso a vestire la maglia della Juventus: e la disponibilità del Villarreal a trattare non fa altro che infiammare una pista destinata a diventare rovente nelle prossime settimane.

Nell’ultima stagione in Spagna, Pau Torres ha collezionato ben 46 presenze tra campionato e coppe, con 6 gol (di cui uno in Champions League proprio contro la Juventus) ed 1 assist vincente.