La ‘grande minaccia’ è il Milan: duello di fuoco con Mourinho

È lotta di fuoco tra il Milan targato Stefano Pioli e la Roma dello Special One, Jose Mourinho, per un importante obiettivo di calciomercato

Roma e, soprattutto, Milan sono indietro in ottica calciomercato. Entrambi i club hanno terminato nel migliore dei modi l’ultima stagione, con la conquista delle rispettive coppe (Conference League e Scudetto) e la conseguente incredibile ondata di entusiasmo. Ma, per diversi motivi, la loro sessione estiva di trasferimento non è ancora decollata.

La coppia Maldini–Massara sta cercando di recuperare il terreno perduto a causa dei rinnovi dei contratti, arrivati in netto ritardi rispetto a quanto ci si aspettava. Il nome caldo, al momento, è quello di Charles De Ketelaere: i contatti col Club Brugge proseguono costantemente e la sensazione è che a breve si possa chiudere. O, perlomeno, il ‘Diavolo’ punta a raggiungere la fumata bianca il prima possibile. In casa giallorossa, invece, prende corpo sempre di più la suggestione Paulo Dybala. I tifosi sognano l’approdo a parametro zero della ‘Joya’ alla corte di Jose Mourinho, un acquisto che indubbiamente darebbe – sotto tutti i punti di vista – una spinta importante per alzare ulteriormente l’asticella. Da tenere d’occhio, poi, la pista Nabil Fekir, profilo che circola sia in orbita rossonera che capitolina.

Calciomercato Milan e Roma, l’affare Fekir prende quota

I bookmakers credono al trasferimento in questione. Secondo le previsioni di ‘Betfair’, è il Milan la grande minaccia del Betis, che comunque considera fondamentale il francese nel proprio progetto e non vorrebbe privarsene. Il passaggio a San Siro di Fekir viene pagato a 3,00, non distante dall’opzione riguardante la permanenza al Betis fissata a 2,00 (scenario più probabile).

La quota sulla Roma, invece, si trova a 5,00. Le due italiane nelle scorse settimane hanno contattato l’entourage del classe ’93, in modo da sondare il terreno. L’ex Lione ha rinnovato il contratto fino al 2026 e il club spagnolo non intende neanche sedersi attorno ad un tavolo, se non a fronte di proposte che superano i 35 milioni di euro. Affare, dunque, non poco in salita, vedremo se ci saranno sviluppi.