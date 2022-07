La Juventus va all’assalto del bomber: lo scambio per far decollare l’affare

La Juventus tenta l’assalto al bomber della Serie A per avere un’alternativa a Vlahovic: la contropartita per far decollare l’affare

La Juventus ha iniziato il ritiro pre-campionato con la presenze dei due nuovi colpi di mercato, Angel Di Maria e Paul Pogba ma continua a lavorare sul mercato.

Il mercato dei bianconeri non si ferma neppure dopo due arrivi di questa portata. Nelle ultime ore è arrivato anche Cambiaso dal Genoa, che però verrà girato in prestito. Adesso la Juventus è a caccia anche di un vice Vlahovic, un centravanti di peso e di esperienza che garantisca un buon numero di gol ma che allo stesso tempo accetti la concorrenza con il serbo, con il rischio di partire spesso dalla panchina. Il profilo individuato dalla società bianconera è quello di Marko Arnautovic.

La Juventus ci prova per Arnautovic: carta Rugani

Arnautovic è tornato in Italia la scorsa estate al termine di un ottimo europeo con l’Austria. Dopo le stagioni in Premier League, l’attaccante austriaco è tornato in Serie A, sposando il progetto del Bologna e diventando il trascinatore e il leader della squadra di Sinisa Mihajlovic, realizzando 14 gol in 33 partite di campionato. La Juventus sta pensando a lui per completare il reparto offensivo ma il Bologna può fare leva sul contratto dell’ex Inter, in scadenza nel 2024.

La trattativa è complicata ma la Juventus potrebbe giocarsi la carta Daniele Rugani. Il difensore classe ’94 non ha trovato molto spazio con Allegri e potrebbe rappresentare una buona contropartita per convincere il Bologna a lasciare andare Arnautovic.