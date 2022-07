Svolta inaspettata per de Ligt: la Juve ha emesso il verdetto

Il futuro del difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, potrebbe subire una svolta importante: il club bianconero ha preso una decisione

Riflettori accesi su Matthijs de Ligt. Il centrale olandese è, al momento, il tema centrale del calciomercato della Juventus. A questa situazione se ne legano altre in maniera indiretta, diversi scenari che potrebbero svilupparsi concretamente nelle prossime settimane. Ma molto dipenderà dalla cessione dell’ex capitano dell’Ajax, appunto.

Ormai non è più un segreto l’interesse del Bayern Monaco. Considerando che il Chelsea si è quasi definitivamente tirato fuori (i ‘Blues’ sono a un passo dall’acquisto di Kalidou Koulibaly), la compagine tedesca resta l’unica vera pretendente. Inoltre, è l’opzione preferita del classe ’99, che sta spingendo per lasciare la Mole e approdare alla corte di Nagelsmann. Il direttore sportivo dei bavaresi, Hasan ‘Brazzo’ Salihamidzic, è volato a Torino lunedì per presentare la prima offerta alla dirigenza torinese. Una proposta da 60 milioni di euro più 10 di bonus, rispedita al mittente con decisione dalla ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, decisione presa su de Ligt

La distanza tra le parti, dunque, è ampia, perciò si rischia di andare per le lunghe. La Juventus, dal canto suo, venderà de Ligt solamente alla cifra giusta – almeno 80-90 milioni di euro – e dovrà anche avere la certezza di poter prendere un sostituto all’altezza. Altrimenti, stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, non sarebbe da escludere una permanenza dell’olandese alla Continassa fino al 2023 (contratto in scadenza giugno 2024), con la garanzia di un’uscita la prossima estate.