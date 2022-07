Si riapre l’asse Juventus-Milan: affare a sorpresa

Possibile affare tra Juventus e Milan nel corso di questa sessione di calciomercato estivo. Tutte le cifre e i dettagli

“A centrocampo abbiamo cinque centrocampisti più Arthur che è infortunato. In ritiro porteremo Fagioli, Miretti rientrerà il 3 agosto. Si è appena diplomato e gli faccio i complimenti. C’è anche Rovella e decideremo se portare Ranocchia. Sono giocatori di qualità che hanno bisogno di giocare certe partite per dimostrare a che punto sono”.

Nella prima conferenza stampa della stagione, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sul centrocampo bianconero, con i possibili innesti dei giovani emergenti. E sul ritorno di Pogba: “Gli arrivi di Paul e Di Maria sono importanti sul piano tecnico, alzano il livello della squadra e deresponsabilizzano alcuni altri giocatori. Miglioreranno le qualità a della squadra, indubbiamente. Paul è arrivato nel modo giusto. Con grande voglia di rivincita, determinazione. Ci potrà dare una grossa mano. È a un livello tecnico e fisico che è diverso dagli altri”. Nella nuova Juve sono così in discussione tutti gli altri centrocampisti ad eccezione di Locatelli. Tradotto: sono tutti cedibili e di fronte alla giusta possono lasciare Torino già nel corso dell’estate. Una situazione che riguarda anche l’ultimo arrivato Zakaria.

Calciomercato Milan, occhi su Zakaria

L’ex ‘Gladbach, arrivato lo scorso gennaio, è stato già accostato alla Roma come possibile contropartita tecnica nell’affare Zaniolo. Ma non solo. Potrebbero infatti approfittarne e mettere nel mirino lo svizzero anche altre big. Una di queste è il Milan campione d’Italia: Maldini e Massara stanno avendo difficoltà a chiudere l’arrivo di Renato Sanches e potrebbero presto virare su altri profili per il post Kessie. Occhi puntati dunque anche su Zakaria, che è valutato dalla Juventus non meno di 25 milioni di euro.