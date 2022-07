Aumenta il pressing del Milan: sprint e incontro

Il Milan aumenta il pressing su uno degli obiettivi di calciomercato da regalare a mister Stefano Pioli: sprint rossonero, c’è l’incontro

Il Milan deve recuperare il terreno perduto sul calciomercato. Per questo motivo, Paolo Maldini e Ricky Massara stanno cercando di accelerare per portare il più in fretta possibile alla corte di Stefano Pioli i rinforzi richiesti. Ad oggi, il profilo più vicino a trasferirsi a Milano sembra essere Charles De Ketelaere. Il gioiellino belga, classe 2001, è il profilo ideale individuato dai rossoneri in ottica trequarti.

Un’ulteriore dimostrazione della chiara e netta volontà del club di Via Aldo Rossi di puntare sui giovani in rampa di lancia, la cosiddetta linea verde. I lombardi, nelle ultime ore, avrebbero alzato l’ultima offerta da 20 milioni di euro più bonus – respinta dal Club Brugge -, portandola a circa 28 milioni più 3 di bonus. Il calciatore si avvicina a grandi passi e a breve potrebbe arrivare la fumata bianca. Non finisce qui però, perché De Ketelaere ovviamente non è l’unico nome presente nella lista degli obiettivi in entrata. Come noto, piace parecchio anche Hakim Ziyech, l’esterno marocchino in uscita dal Chelsea. Tuchel, difatti, non è intenzionato a puntarci, tant’è che i ‘Blues’ lo hanno messo ‘ufficialmente’ in vendita.

Calciomercato Milan, sprint per Ziyech

Stando a quanto riferisce il ‘Daily Mail’, il Milan avrebbe intensificato i contatti per l’acquisto del 29enne ex Ajax. Pare, inoltre, che sia andato in scena un incontro e adesso si attende una mossa concreta da parte dei rossoneri. Gli inglesi, dal canto loro, vorrebbero liberarlo a titolo definitivo (valutazione sui 25 milioni di euro), mentre il ‘Diavolo’ preferirebbe un prestito. Andrà, dunque, trovata la quadra.