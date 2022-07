Galliani fa sognare: l’indizio per il colpo stellare

Il Monza è pronto a stupire nella prossima stagione di Serie A: la stella si avvicina ai brianzoli, Galliani show

Adriano Galliani sta dando spettacolo. Il Monza neopromosso ha intenzione di fare bella figura anche nella massima serie italiana. Dopo la combattutta finale contro il Pisa, i biancorossi si sono gettati nella sessione estiva di calciomercato muovendosi con largo anticipo sulla concorrenza.

Ranocchia, Cragno, Sensi, Pessina e Birindelli sono solo alcuni dei profili che hanno già sposato il progetto Monza: adesso arriva l’indizio per un colpo di caratura internazionale da consegnare a Stroppa.

Cala la quota: Galliani sogna l’ex Barcellona

Un’estate caldissima destinata a rimanere tale anche nelle settimane che anticiperanno l’esordio in Serie A in casa contro il Torino. Secondo quanto viene riportato dai Bookmakers nelle ultime ore, la quota per uno dei colpi da sogno che la dirigenza biancorossa proverà a portare in Brianza. Si tratta di Luis Suarez, adesso svincolato dopo l’avventura all’Atletico Madrid e che Galliani ha puntato da diverse settimane. Secondo quanto viene riportato da ‘Sisal’, la firma del ‘Pistolero’ con il Monza vale al momento 12 volte la posta, al pari dell’ipotesi PSG.

Una quota alta ma non così tanto, valutando la caratura del giocatore di cui si parla. Da superare la concorrenza dell’Aston Villa, quotato a 4. Seguono River Plate, Barcellona ed Ajax a 7,50. Più improbabile la pista Juventus fissata a 20, addirittura a 33 l’ipotesi Roma di Josè Mourinho.

Il Monza, dunque, ci spera: è Suarez il grande desiderio dei brianzoli per potenziare l’attacco di Stroppa.