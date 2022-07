Juventus, Conte lo esclude: ecco la soluzione per la fascia

La Juventus continua a cercare rinforzi sul mercato e punta il mirino in casa Tottenham: Conte lo ha escluso, occasione bianconera

Il calciomercato della Juventus si è aperto con due colpi importanti a parametro zero, ovvero il ritorno di Paul Pogba e l’approdo di Angel Di Maria dal PSG. Oltre alle occasioni a zero, la Juventus adesso dovrà cercare di colmare le varie lacune presenti nella rosa di Antonio Conte.

In particolare quella che ha più bisogno di nuovi innesti sembrerebbe essere la fascia sinistra difensiva, dove Alex Sandro sembrerebbe in uscita e serve un suo erede. Così i bianconeri sembrerebbero aver puntato il mirino tra le fila del Tottenham, precisamente su un giocatore che Conte ha escluso dalla tournee asiatica.

Calciomercato Juventus, obiettivo Reguilon: sfida al Siviglia

La Juventus cerca nuovi innesti per la corsia sinistra difensiva, dove Alex Sandro sembrerebbe essere in partenza e manca un titolare. Così il mirino bianconero potrebbe spostarsi in Premier League, sponda Tottenham.

La soluzione per la Juventus infatti potrebbe essere Sergio Reguilon, terzino sinistro del Tottenham che Antonio Conte ha escluso dai convocati per la tournee in Asia. Lo scorso hanno lo spagnolo ha collezionato 25 presenze e due gol, ma le sue valigie sembrerebbero pronte. Secondo quanto riportato da ‘AS’ però, anche il Siviglia vorrebbe cercare di riportare in Spagna il terzino. Dunque potrebbe accendersi il duello con la Juventus per Reguilon.