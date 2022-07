Di Maria si racconta: “Con la Juve voglio vincere”

Le dichiarazioni del ‘Fideo’ nella conferenza stampa di presentazione alla Juventus trasudano grande entusiasmo

Neanche il tempo di prendere dimestichezza con il nuovo ambiente bianconero che Angel Di Maria è impaziente di farlo suo e di contribuire alla causa, per portare quanti più trofei possibile.

“Quando una squadra così importante come la Juventus ti viene dietro per 40 giorni è impossibile dire di no. Ho dovuto rimandare la mia risposta per problemi familiari e la mia idea iniziale era quella di tornare a giocare in Argentina, ma nel calcio tutto cambia in fretta”, ammette l’esterno offensivo nel corso della conferenza stampa di presentazione a lui dedicata.

“Bello giocare con grandi campioni, in molti mi aspettavano”

“Adesso ho soltanto la Juventus in testa, alla Nazionale ci penserò a tempo debito. Voglio vincere assieme ai miei compagni, è bello poter giocare con campioni come Chiesa e Vlahovic. Tutti daremo il nostro contributo, hanno la giusta mentalità”, incalza il calciatore. Poi si sofferma sul rapporto di amicizia che lo lega a Buffon, uno di quelli che hanno fortemente sperato nel suo approdo alla Juve, così come per Dybala: “È bello essere paragonato a Maradona ma di Diego ce n’è uno solo. Ho un bel rapporto con Gigi, è una persona fantastica. Ho sentito telefonicamente anche Paulo molto spesso, lui mi ha detto che è come sentirsi a casa. Effettivamente mi hanno accolto bene da subito. In molti ci tenevano che venissi”.