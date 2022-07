Un altro addio oltre a de Ligt: soldi freschi per lo ‘sgarbo’ all’Inter

In casa Juventus sono ore estremamente calde in virtù del futuro di Matthijs de Ligt, da cui dipende una larga fetta anche delle prossime strategie dei bianconeri. Un discorso che non vale solo per la difesa: con i soldi dell’olandese si potrebbe muovere anche qualche pedina in altri ruoli

Il mercato della Juventus è attualmente legato al nome di Matthijs de Ligt, difensore centrale olandese classe 1999 che arrivò tre anni fa dall’Ajax per circa 75 milioni di euro. Una cifra importante quella per il suo ingaggio, ed altrettanto alta dovrà essere quella per l’addio, quanto più vicino possibile ai 100 milioni che vorrebbe incassare la società di Agnelli. Il Bayern Monaco fa sul serio con la propria dirigenza e cerca la quadra economica, mentre la Juventus si guarda intorno per la sostituzione di de Ligt, senza dimenticare altre zone del campo.

Una cessione importante del difensore olandese cambierebbe chiaramente anche le strategie in entrata dei bianconeri per ciò che concerne altre zone del campo. Al di là di Zaniolo, l’addio di de Ligt potrebbe quindi spingere la Juve ad altri movimenti, con soldi freschi da investire.

Calciomercato Juventus, spazio a centrocampo e soldi di de Ligt: idea Kovacic per Allegri

Anche il centrocampo, al netto del ritorno di Paul Pogba, avrebbe comunque bisogno di un altro innesto di spessore, visti i tanti punti interrogativi che aleggiano dalle parti della Continassa. Ramsey è solo di passaggio, mentre Rabiot e Arthur hanno deluso e con le giuste proposte potrebbero anche partire. In caso di addio di almeno uno tra il centrocampista francese e il brasiliano e con l’ausilio stavolta dei soldi incassabili da de Ligt, la Juventus potrebbe andare a muovere un’altra pedina di qualità in entrata proprio in mediana.

In questo caso il mirino potrebbe spostarsi su Mateo Kovacic valutato sulla 40ina di milioni di euro dal Chelsea, club in cui è sempre stato piuttosto importante, ma spesso partendo anche dalla panchina ed alternandosi ad altri calciatori. L’ex centrocampista dell’Inter, oggi 28enne, è maturato molto ed in carriera ha già vinto tantissimo. Con la giusta proposta economica potrebbe apportare quel mix di talento ed esperienza internazionale che ben si sposerebbe con Pogba.