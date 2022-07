Milan più vicino alla meta: colpo in saldo a 30 milioni

C’è apertura al compromesso per il trasferimento dell’esterno offensivo al Milan, si parla di sconto ulteriore per evitare la partenza a costo zero

Nelle ultime settimane di mercato si è spesso parlato di un nuovo nome per l’attacco del Milan. Uno di quelli che non si fanno carico dell’intero reparto come Ibrahimovic, tantomeno di quelli che fiutano il gol a due passi come Giroud. Piuttosto si avvicina a Raphael Leao per caratteristiche tecniche: bravo coi piedi nell’uno contro uno, ha buona visione e corsa.

Marco Asensio, in altre parole, potrebbe fare comodo a Pioli sia sulla fascia che sulla trequarti. Di recente il calciatore aveva dichiarato di non voler lasciare Madrid, ma di restare a disposizione di Ancelotti fino al termine ultimo del contratto in scadenza a giugno del 2023. Le intenzioni del Real, tuttavia, non sarebbero tanto lungimiranti. Lasciar correre il tempo significherebbe per Florentino Perez perdere un prodotto madrileno che ha il suo buon valore di mercato. Così, recepite le avances del Milan, la dirigenza del Real è adesso disposta a venire incontro alle esigenze del club rossonero offerente per tutelare anche sé stessa. Da ritenersi accettabile qualsiasi offerta vicina ai 30 milioni di euro, senza escludere la possibilità di un ulteriore ribasso a 25 milioni in caso di estrema urgenza.

Calciomercato, anche Asensio abbassa le pretese: col Milan c’è il Liverpool

Convinta la dirigenza, c’è da convincere il calciatore. A parità di proposte Asensio sarebbe disposto persino a ridursi l’ingaggio attualmente fermo intorno ai 7 milioni di euro a stagione, ma quella del Milan sarebbe un tantino sfavorita su quella del Liverpool. Anche i ‘Reds’ hanno formalizzato il loro interesse per l’esterno offensivo maiorchino, tanto da poter diventare la prima scelta potenziale per un suo trasferimento all’estero.