Salta tutto con la Juventus: ne approfitta Spalletti

Un calciatore seguito da vicino dalla Juventus sarebbe sempre più lontano dall’approdo alla corte di Allegri: irrompe il Napoli nella corsa

Le strade di Juventus e Napoli si intrecciano sul calciomercato. Ormai non è più un segreto: i bianconeri vogliono Kalidou Koulibaly. La dirigenza torinese ha individuato nel centrale senegalese il profilo ideale per sostituire il probabile partente de Ligt, sul quale c’è il forte interesse di Chelsea e Bayern Monaco.

L’ex Genk presenta, come noto, un contratto in scadenza giugno 2023. Nel tardo pomeriggio di ieri i primi passi concreti da parte della ‘Vecchia Signora’, con l’incontro a Milano tra il direttore sportivo Federico Cherubini e il noto agente del calciatore Fali Ramadani. Gli accordi con la società partenopea e l’entourage del difensore sono parecchio lontani ancora. Si tratta di uno di quei trasferimenti assai complicati, perché entrano in gioco i valori umani. La Juventus comunque non può certamente restare a guardare in vista dell’addio dell’ex capitano dell’Ajax, perciò prepara il terreno per l’acquisto del rimpiazzo. Non solo la retroguardia, il club di Exor ragiona pure sul reparto offensivo. In particolare, piace non poco il profilo di Kostic, valutato dall’Eintracht Francoforte sui 20-25 milioni di euro (pure il suo contratto termina nel 2023).

Calciomercato Juventus, Kostic sempre più lontano: irrompe il Napoli

Il serbo, però, sembra essere sempre più lontano dall’approdo alla corte di mister Massimiliano Allegri. La Juventus, infatti, punta su Nicolò Zaniolo della Roma, per il quale è andato in scena un summit insieme al procuratore del classe ’99 Claudio Vigorelli. Il nome del gioiello giallorosso aleggia da tempo nei pensieri dei bianconeri. Le possibilità che l’operazione possa concretizzarsi questa estate appaiono elevate, tenendo conto anche che il giocatore è molto attratto dalla meta in questione e sembra intenzionato a lasciare la nave guidata da Jose Mourinho.

Stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, si sarebbe inserito il Napoli nella corsa a Kostic. La Juventus, come detto, pare si stia defilando, di conseguenza il patron De Laurentiis e Spalletti potrebbero approfittarne cercando di assicurarsi le prestazioni del 29enne. Dunque, attenzione alla pista Kostic-Napoli.