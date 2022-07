“Giocherà lì”: la contropartita che sblocca l’affare de Ligt

Un solo club ha le carte per poterla spuntare nel testa a testa definitivo al fine di assicurarsi le prestazioni del difensore centrale in uscita dalla Juventus

C’è grande fermento e trepidazione sul mercato della Juventus per gli arrivi di Pogba e Di Maria, attesi nei prossimi giorni a Torino per le visite mediche. L’impegno dell’amministratore delegato Arrivabene e del resto della dirigenza bianconera è forte anche sulle operazioni in uscita, specialmente quella legata a Matthjis de Ligt.

Nelle passate settimane il suo nome è stato accostato al Chelsea, bisognoso di un centrale difensivo roccioso come lui per poter compensare le perdite di Rudiger e Christensen. Resta viva l’intenzione di chiudere il più velocemente possibile la trattativa onde evitare un ribaltamento di fronte. Le richieste della Juventus supererebbero di almeno una ventina di milioni (comprensivi di bonus) l’offerta del club londinese – fermo a 80 milioni. Questi sforzi, tuttavia, potrebbero già essere vani. Da quando nella trattativa si è inserito anche il Bayern Monaco, infatti, il club bavarese ha acquistato sempre maggiore influenza. Ora potrebbe avere nella manica la carta decisiva da mettere sul piatto della Juventus. Il Chelsea avrà dunque l’opportunità di fiondarsi su Aké del Manchester City come alternativa.

Calciomercato, la conferma delle intenzioni del Bayern su de Ligt

Stando alle ultime dichiarazioni di Momblano, “de Ligt sarà un giocatore del Bayern Monaco. Il Chelsea è tagliato fuori, nonostante l’intervento disperato di Tuchel. Non si conoscono le cifre dell’affare ma sarà inserita una contropartita tecnica”. Sebbene l’idea Pavard non faccia fare salti di gioia alla dirigenza bianconera, è probabile che con il giusto profilo la trattativa possa sbloccarsi in pochi giorni.