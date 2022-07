Ronaldo e Neymar allo sbando: la situazione dei fuoriclasse

Tanti i grandi campioni in bilico con le rispettive squadre, ci sono anche Cristiano Ronaldo e Neymar con United e PSG

Mai come quest’anno, in questo preciso momento della sessione estiva di mercato, c’è un gorgoglio esasperato di grandi talenti desiderosi di cambiare aria. Tra Mbappé fresco di rinnovo col PSG nonostante le forti voci di un possibile trasferimento al Real Madrid e Haaland passato repentinamente a sposare il progetto del City in Premier League, figurano anche Di Maria, Lukaku, Pogba, Mané e de Ligt giusto per citarne alcuni. Dybala, poi, è un’altra storia ancora.

Ma quelli che forse destano maggiori preoccupazioni per i rispettivi club sono Cristiano Ronaldo da una parte e Neymar dall’altra. Per il fuoriclasse portoghese è tempo di tirare le somme di una stagione andata meno bene di quanto avrebbe voluto. Lui da sempre abituato a dare il massimo per ottenere il massimo, ha dato poco per ottenere il nulla. Complice anche un placement non proprio azzeccato negli schemi dei ‘Red Devils’, ancor più adesso sotto la guida di Ten Hag. Si è parlato di un ritorno alla Juventus ma il peso del suo ingaggio da più di 20 milioni è roba per pochi. Nelle ultime settimane ha fatto sentire la propria voce anche la Roma ed i giallorossi ci sperano ancora.

Quanto all’esterno brasiliano, il recente passato a Parigi è stato piuttosto spoglio di soddisfazioni personali. Un po’ perché da sempre all’ombra del compagno di squadra Mbappé, un po’ per un calo di rendimento rispetto a quando faceva impazzare i tifosi con le sue giocate a cavallo tra Santos e Barcellona. Il contratto parla chiaro: fino al 2027 è legato al PSG, ma servono risultati. Anche in questo caso 30 milioni di euro di stipendio sono davvero tanti e non si può campare di rendita per sempre.

Nebuloso intreccio di mercato con CR7 e Neymar: ecco la posizione del Chelsea

In questo mare di incertezze, come riportano i colleghi di ‘calciomercato.it‘, il Chelsea ha ripreso la sua navigazione tra le realtà più solide del momento grazie alla scintilla di fiducia data dalla nuova proprietà. A tal punto che un pensierino per il CR7 affranto e il Neymar a corto di risultati ce lo farebbero pure. Todd Boelhy lo sogna, Tuchel ci spera. E al contempo sia United che PSG sarebbero libere dalla responsabilità di mantenere due dei più costosi talenti di sempre nella storia del calcio giocato.