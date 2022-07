L’erede di Skriniar dalla Bundesliga: idea scambio con l’esubero

L’allerta per la possibile partenza di Milan Skriniar è sempre alta: i nerazzurri pensano all’erede inserendo l’esubero nell’affare

Indiscutibilmente, e giustamente, etichettata come la regina di questo principio di calciomercato, l’Inter non si ferma ai colpi già messi in archivio. In sospeso, sul fronte delle entrate, c’è ancora un ‘piccolo’ affare chiamato Paulo Dybala; in uscita c’è invece il tormentone Milan Skriniar ad agitare i sonni di Marotta e di tutti i tifosi nerazzurri.

Il pressing del PSG si fa di giorno in giorno sempre più insistente. Sebbene un po’ a malincuore – il giocatore resterebbe volentieri a Milano – lo slovacco avrebbe già accettato la proposta economica del ds Luis Campos. La sensazione è che se i parigini arriveranno alla cifra chiesta dal dirigente meneghino, l’affare si concluderà immediatamente. Sorge dunque il problema della sostituzione di una colonna del reparto arretrato. La Beneamata ha un’idea, che porta direttamente in Germania.

Inter, idea Akanji: Correa sul piatto

Col contratto in scadenza nel 2023 – e con un rinnovo che non pare proprio all’ordine del giorno in casa Borussia Dortmund – Manuel Akanji è uno di quei profili per i quali ogni anno sembra buono per il salto in una vera big. Non che il club della Ruhr non lo sia, ma perlomeno in Bundesliga il dominio del Bayern è tale da stroncare parecchie delle ambizioni del club. Beppe Marotta avrebbe pensato allo svizzero per sostituire Skriniar. Con un’operazione a costo zero.

Considerando la necessità di liberare spazio in attacco cedendo almeno due big, il nome di Joaquìn Correa torna molto utile nel discorso. La valutazione del difensore elvetico e del Tucu è identica: 30 milioni di euro. La possibilità di intavolare uno scambio alla pari avrebbe ingolosito il dirigente italiano, che completerebbe un disegno da cui i nerazzurri uscirebbero rafforzati. Il valore di Akanji, del resto, è indiscutibile: la sempre più probabile partenza di Skriniar potrebbe essere addolcita..