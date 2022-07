La Roma batte il secondo colpo a zero: UFFICIALE la firma

La Roma ha ufficializzato il secondo acquisto a prametro zero della campagna acquisti estiva: arriva il comunicato del club giallorosso

Temperature elevate in casa Roma. Il General Manager Tiago Pinto sta accelerando per regalare a Jose Mourinho i rinforzi richiesti. Mertedì 5 luglio prenderà il via il raduno giallorosso ed è tempo di ufficializzare alcune operazioni in ballo. Dopo Nemanja Matic, stavolta tocca a Mile Svilar, un affare in realtà già chiuso da diverso tempo.

Il giovane calciatore serbo è atterrato questa mattina, intorno alle 9:55, presso l’aeroporto di Fiumicino. Successivamente, si è recato subito a Trigoria per firmare il contratto e legarsi definitivamente alla ‘Magica’. Lo Special One ha voluto il classe ’99 per sostituire Fuzato (andato all’Ibiza) nel ruolo di vice Rui Patricio, prelevandolo dal Benfica a parametro zero. Rilasciato da poco un comunicato ufficiale dalla società giallorossa, a confermare il tutto.

Calciomercato Roma, ecco Svilar: è UFFICIALE

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Mile Svilar – si legge nella nota pubblicata sul sito della Roma -. Il 22enne arriva in giallorosso dopo l’esperienza al Benfica e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027“.

Svilar ha anche rilasciato le prime parole da nuovo giocatore della Roma: “Essere qui mi rende entusiasta – ha dichiarato -. Quando ho saputo dell’interesse di questo club mi sono esaltato. È incredibile poter lavorare con Mourinho, sono pronto a dare tutto per aiutare i miei compagni“.

Non manca, poi, il commento di Tiago Pinto: “Mile è un giovane di grande prospettiva e ha una forte etica del lavoro. Col suo acquisto puntiamo non solo a migliorare nel presente, ma anche a costruire le basi migliori per il nostro futuro“. Infine, la Roma rende noto che “Svilar indosserà la maglia numero 99“.