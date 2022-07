Addio Gattuso, ‘decide’ l’Inter: c’è l’ultimatum

Il futuro di Rino Gattuso al Valencia è già appeso ad un filo: il tecnico calabrese può lasciare per ‘colpa’ dell’Inter

Non c’è pace per Rino Gattuso. Dopo l’addio al Napoli, l’allenatore calabrese ha visto sfumare le possibilità di sedere sulle panchine di Fiorentina e Tottenham. Adesso, per l’ex centrocampista del Milan, si sono aperte le porte della Liga.

Il Valencia ha infatti deciso di puntare su Gattuso per rilanciarsi, dopo aver chiuso al nono posto in campionato. L’approdo dell’allenatore calabrese, però, potrebbe durare molto meno di quanto ci si aspetti

Gattuso-Valencia, divorzio già possibile: il motivo

A riportarlo è ‘Elgoldigital’ che sottolinea come, nnonostante un accordo siglato fino al 30 giugno 2024, Gattuso possa già lasciare il Valencia. In qualche modo, sarebbe tutta colpa dell’Inter. Nel mezzo il calciomercato estivo, nel quale l’allenatore aspetta rinforzi di un certo peso per rendere completa la rosa nell’arco della nuova stagione. E tra gli obiettivi principali, richiesti a gran voce da Gattuso, vi sarebbe anche Edin Dzeko. Una volontà chiara quella di Gattuso di puntare sulla punta in scadenza l’anno prossimo con l’Inter e per la quale, in Spagna, dicono che basterebbero 2,5 milioni di euro.

Il Valencia, che non vive storicamente un buon momento dal punto di vista finanziario, nonostante la cifra decisamente abbordabile, sarebbe frenato dall’affondare per Dzeko. L’Inter, d’altro canto, dopo l’arrivo di Lukaku attende quello di Dybala: per l’ex romanista, in nerazzurro, gli spazi potrebbero ridursi al lumicino.

Dzeko, reduce da 17 reti e 10 assist in 48 presenze complessive, resta il sogno di Gattuso: se non dovesse arrivare al Valencia, le strade del club spagnolo e dell’allenatore italiano potrebbero già dividersi.