E’ tutto UFFICIALE: ha firmato con il Liverpool

Il top player ha rinnovato il suo contratto con il Liverpool: il comunicato ufficiale

Oggi è stata una giornata molto calda in chiave calciomercato, sia per i giocatori rimasti senza squadra che per quelli che hanno firmato i nuovi contratti. Anche il Liverpool ha annunciato un rinnovo ufficiale.

Mohamed Salah ha prolungato il suo contratto con i Reds fino al 2025. Il leader egiziano, nonostante l’addio dell’amico e compagno Sadio Mané e la delusione in Champions League e in Premier League, ha deciso di proseguire la sua avventura col Liverpool di Klopp. Salah sarebbe andato in scadenza tra un anno e ha prolungato per ulteriori due anni, rilasciando anche le prime dichiarazioni dopo la firma: “Mi sento benissimo e sono entusiasta di vincere altri trofei con il club. Oggi è un giorno felice, c’è voluto un po’ di tempo per annunciare questo rinnovo ma ora è tutto ok e possiamo concentrarci sul futuro”.

Il comunicato del Liverpool sul rinnovo di Salah

Il Liverpool nella giornata di oggi ha ufficializzato il rinnovo di Salah. Ecco il comunicato del club inglese: “Il Liverpool FC è lieto di annunciare che Mohamed Salah ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club.

L’attaccante, che è stato nominato Calciatore dell’anno FWA e Giocatore dell’anno PFA per il 2021-22 dopo aver aiutato la squadra di Jürgen Klopp a vincere una doppietta in coppa nazionale, ha affidato il suo futuro ai Reds”.