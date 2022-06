Svolta Cristiano Ronaldo: arriva la tripla offerta

Arriva la svolta per Cristiano Ronaldo: tre top club se lo contendono

Il calciomercato estivo sta già regalando dei colpi di scena che fino a qualche mese fa erano difficilmente pronosticabili. Top player che hanno cambiato maglia o che stanno per farlo. Da Haaland al Manchester City a Lukaku di ritorno all’Inter. Da Darwin Nunez al Liverpool a Mané al Bayern Monaco.

Senza dimenticare Di Maria che è sempre più vicino alla Juventus, club in cui sta per fare ritorno Pogba, e Dybala che ancora dovrà decidere la sua prossima destinazione. Adesso sembra il turno di Cristiano Ronaldo che dopo essere tornato al Manchester United la scorsa estate, potrebbe già essere pronto a fare le valige. I Red Devils non disputeranno la prossima Champions League, un fallimento che potrebbe condizionare molto la scelta di CR7. Negli ultimi giorni sono girate diverse voci e Edu Aguirre al ‘Chiringuito de Jugones’ ha assicurato che ci sono ben tre club sulle tracce di Ronaldo.

Asta per Ronaldo: Chelsea, Psg e Bayern Monaco

Tra le principali candidate c’è il Chelsea che, con la partenza di Lukaku, vuole portare a Londra un top player per l’attacco. Anche Il Paris Saint-Germain non esclude l’ipotesi di riunire Ronaldo e Messi per almeno una stagione ma l’arrivo del portoghese dipenderà dal futuro di Neymar. Un’altra candidata concreta è il Bayern Monaco che ha già acquistato Sadio Mané dal Liverpool ma ha bisogno di un altro attaccante per rimpiazzare Lewandowski.