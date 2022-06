Colpaccio Milan: ritorno di fiamma, arriva da Madrid

Il calciomercato estivo del Milan è pronto ad entrare nel vivo: Maldini punta un vecchio pallino per l’attacco

Poco più di un mese e mezzo ed il Milan tornerà in campo, per la prima sfida di Serie A a San Siro contro l’Udinese. Da qui al match d’esordio molto potrebbe ancora cambiare agli ordini di Stefano Pioli, con il calciomercato estivo che rischia di modificare ulteriormente la rosa a disposizione dell’allenatore emiliano.

Diverse le priorità su cui Maldini e Massara lavorano ormai da tempo. Una su tutte, l’attacco, non si limiterà alla recente firma di Divock Origi: ecco chi può sposare il progetto rossonero.

Colpo da Madrid: il Milan ci riprova

Secondo quanto riferito dai colleghi spagnoli di ‘Fichajes.net’, l’Atletico Madrid avrebbe in mente diverse operazioni in uscita nelle prossime settimane. Collezionare gli addii per dare spazio, e disponibilità economica alla dirigenza dei ‘Colchoneros’, pronta a regalare nuovi innesti di spessore all’allenatore argentino. Dei vari profili che non sono considerati incedibili, uno su tutti può interessare il Milan di Stefano Pioli. Si tratta di Angel Correa, fantasista già accostato negli anni scorsi ai rossoneri e che ha un accordo con l’Atletico fino al 30 giugno 2026. Il nativo di Rosario rientra costantemente nelle rotazioni di Simeone ma davanti ad una proposta interessante, il club di Madrid non si opporrebbe certamente all’addio di Correa.

Per circa 40 milioni di euro, Maldini può regalare un profilo che farebbe la differenza nell’attacco rossonero, affiancando Leao e Giroud al centro dell’attacco. Correa in questa stagione ha collezionato ben 49 presenze tra campionato e coppe, con 13 gol all’attivo e 6 assist vincenti. Numeri di tutto rispetto: per caratteristiche tecniche, l’argentino si sposerebbe a meraviglia con il 4-2-3-1 disegnato da Pioli.

Situazione dunque in divenire ma il Milan può tornare a pescare in Spagna, stavolta dall’Atletico Madrid: la pista che porta ad Angel Correa può infiammarsi nelle prossime settimane.