Juventus nei guai: Rabiot fa saltare tutto

Offerta dalla Premier per il centrocampista bianconero che rifiuta e intralcia i piani della Juventus

La Juventus potrebbe presto accogliere Paul Pogba, il grande ritorno che tutti i tifosi bianconeri attendono ormai da diversi anni. Inoltre rimane viva la pista che porta ad Angel Di Maria, al momento la più calda, visto anche il trasferimento di David Neres al Benfica.

La ‘Vecchia Signora’, però, deve pensare anche alle operazioni in uscita e tra i giocatori in partenza, oltre Bernardeschi, c’è anche Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è ormai arrivato ai titoli di coda della sua avventura in bianconero. Arrivato tre anni fa dal Paris Saint-Germain, ha faticato ad abituarsi al calcio italiano e certamente non ha lasciato un ricordo indelebile. Annate piuttosto altalenanti e un rendimento che non ha mai dato garanzie. Rabiot potrebbe non rispettare il contratto fino al 2023 e spingere per lasciare Torino già in questa sessione di mercato. La Juve vuole monetizzare e parte da una base di 20 milioni di euro.

Rabiot rifiuta la proposta del Newcastle

Diverse squadre hanno puntato Rabiot, tra cui anche il PSG che sta pensando di riportarlo a Parigi. Anche il Chelsea lo sta monitorando, su richiesta di Tuchel che lo ha allenato proprio durante il periodo al Paris. I Blues al momento non hanno soddisfatto la richiesta della Juventus ma la pista rimane aperta.

Tra le squadre di Premier League più attive per Rabiot c’è anche il Newcastle che ha provato un assalto. Il francese, però, vuole disputare la Champions League e infatti, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha rifiutato la chiamata del club inglese. Una notizia non certo positiva per la Juventus che ha bisogno di incassare e il Newcastle al momento era la squadra che offriva di più.