Mkhitaryan nella sede dell’Inter: firma imminente

Non ci sono più dubbi, Henrikh Mkhitaryan è virtualmente un giocatore dell’Inter

Altro colpo a zero per l’Inter di Marotta, Mkhitaryan è nella sede nerazzurra pronto a firmare il contratto con la sua nuova squadra. Altro rinforzo d’esperienza per Simone Inzaghi che andrà a completare un reparto, quello di centrocampo, già tra i migliori in Italia con il trio Barella-Brozovic-Calhanoglu che tanto bene ha fatto in questa stagione.

L’ormai ex centrocampista della Roma è pronto a firmare un biennale a 4,5 milioni a stagione, circa uno in più di quanto percepiva nelle scorse stagioni in Italia. Le visite mediche sono già terminate e la firma è imminente, si attende solo l’ufficialità. Il giocatore si è anche prestato ai fans, regalando autografi e selfie ai presenti.

Mkhitaryan, addio Roma: i suoi numeri

Il classe ’89 lascierà la Roma dopo tre stagioni. Nell’ultima il centrocampista armeno ha notevolmente abbassato il suo raggio d’azione, diventando un centrocampista totale. I suoi numeri parlano chiaro: 31 presenze in Serie A, conditi da 5 gol e 6 assist. In Europa League Mkhitaryan è sceso in campo per altre nove volte, ma senza segnare.