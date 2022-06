Roma, assalto al gioiello: Tiago Pinto incontra l’agente

La Roma accelera per il gioiello della Serie A: Tiago Pinto incontra l’agente del giocatore

La Roma ha già piazzato il primo colpo di mercato, Nemanja Matic, arrivato dal Manchester United su esplicita richiesta di Mourinho. Il centrocampo giallorosso, però, potrebbe aggiungere un altro tassello.

La Roma vuole creare una rosa competitiva per centrare almeno la Champions League e non si ferma a Matic. Il reparto più attenzionato dalla società è il centrocampo e non è un segreto ormai il forte interesse per Davide Frattesi. Il classe ’99 ha disputato un’ottima stagione col Sassuolo, rivelandosi uno dei migliori giovani italiani della Serie A. Ha chiuso la stagione con 4 gol e 3 assist, attirando l’attenzione anche dell’Inter. La Roma sta spingendo per convincere il Sassuolo e si registrano aggiornamenti importanti nella trattativa.

Tiago Pinto incontra l’agente di Frattesi

Il direttore generale della Roma, Tiago Pinto, nella giornata di oggi ha incontrato l’agente di Frattesi, Giuseppe Riso a Milano. Incontro iniziato all’ora di pranzo e terminato intorno alle 15. La Roma vuole fare il possibile per riportare Frattesi nella Capitale. Il classe ’99 è cresciuto nel settore giovanile della Roma, prima di passare al Sassuolo e da romano è molto stuzzicato all’idea di vestire la maglia della sua città anche in Serie A.

Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra le parti ma il Sassuolo al momento non scende dalla richiesta di 30 milioni di euro, i giallorossi, però, hanno il 30% sulla futura rivendita. La Roma al momento è in vantaggio sulle altre concorrenti e spinge per regalare a Mourinho anche Frattesi.