Addio alla Juventus: il comunicato UFFICIALE del club

Un giocatore ha detto definitivamente addio alla Juventus: c’è la conferma ufficiale del club bianconero tramite un comunicato, le cifre

La Juventus si muove in entrata, ma anche in uscita. Merih Demiral ha detto ufficialmente addio alla ‘Vecchia Signora’ ed è passato a titolo definitivo all’Atalanta. In un primo momento sembrava che gli orobici non fossero intenzionati ad esercitare l’opzione di riscatto pattuita con i torinesi.

Alla fine, però, la ‘Dea’ si è convinta ad investire una somma importante per trattenere il centrale turco e acquisire per intero il suo cartellino. Dopo l’annuncio rilasciato dai nerazzurri nella giornata di ieri, è arrivato poco fa anche il comunicato del club bianconero con le cifre dell’affare a confermare il tutto. “Juventus Football Club S.p.A. comunica che la Società Atalanta B.C. S.p.A., a seguito dell’accordo sottoscritto il 6 agosto 2021, ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Merih Demiral a fronte di un corrispettivo di 20 milioni di euro – si legge nella nota -, pagabile in 4 esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori 2,5 milioni di euro al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi nel corso della durata contrattuale“.

Atalanta-Demiral, il comunicato UFFICIALE della Juventus

Continua: “L’accordo prevede, inoltre, un premio, a favore di Juventus, del 10% del maggiore corrispettivo derivante da eventuale futura cessione (temporanea o definitiva) del diritto alle prestazioni del calciatore ad un terzo club rispetto a quanto già pagato da Atalanta a Juventus. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa 11,2 milioni di euro“.