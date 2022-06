Abraham-Juve, che intreccio: via libera verso Torino

L’Arsenal si fionda su Abraham: un assalto che potrebbe favorire la Juventus, ma occhio al possibile futuro di Gabriel Jesus

Un intreccio di mercato tra Inghilterra e Italia: tutto potrebbe nascere dall’assalto dell’Arsenal per Tammy Abraham, trascinatore della Roma di José Mourinho vincitrice della Conference League.

L’Arsenal vuole Tammy Abraham: il club londinese è disposto ad offrire soldi più il cartellino di Gabriel, difensore brasiliano classe ’97 reduce da una buona stagione con la maglia dei Gunners: per lui trentotto presenze e cinque gol tra Premier League e coppe varie.

Un affare che – se si dovesse concretizzare – rappresenterebbe un’arma a doppio taglio per la Juventus: se l’Arsenal dovesse ingaggiare Abraham, infatti, mollerebbe la presa su Gabriel Jesus, classe ’97 di proprietà del Manchester City e da tempo nel mirino dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, occhio all’affare Arsenal – Abraham

L’affare, dunque, rappresenterebbe un via libera per i bianconeri che si ritroverebbero la strada spianata per cercare di portare a Torino l’attaccante brasiliano, autore di tredici gol e dodici assist nella stagione appena andata agli archivi con la maglia dei Citizens.

Allo stesso tempo, in casa Juventus non si farebbero i salti di gioia per l’approdo in giallorosso di Gabriel, difensore presente anche nella lista dei desideri di Massimiliano Allegri.