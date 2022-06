Nuovo club a sorpresa, contatti avviati: niente Milan e Roma

Un calciatore nell’orbita del calciomercato di Milan e Roma si allontana dall’approdo in Serie A: contatti avviati, nuovo club a sorpresa

Milan e Roma vogliono alzare l’asticella. Le due italiane hanno concluso la stagione nel migliore dei modi, portandosi a casa Scudetto e Conference League. Entrambi i trofei rappresentano un trionfo dal valore inestimabile per i rossoneri e i giallorossi.

Permettono di guardare oltre, con maggiore forza sia dal punto di vista sportivo che economico. E qui entra in gioco il calciomercato: il 1 luglio partirà ufficialmente la sessione estiva, ma le dirigenze si sono già attivate da tempo al fine di accontentare Stefano Pioli e Jose Mourinho. I capitolini, dal canto loro, hanno dato il benvenuto a Nematic Matic, fedelissimo dello Special One preso a parametro zero dopo essersi liberato dal Manchester United. Rallentate, invece, le manovre del ‘Diavolo’ in entrata, a causa dei rinnovi di contratto di Paolo Maldini e Ricky Massara non ancora sistemati. Nonostante ciò, i lombardi proseguono il lavoro e, tra le varie opzioni, tengono d’occhio anche a quella che porta al nome di Mario Gotze. Il trequartista tedesco in forza al PSV, che in Olanda si è rimesso in luce, piace pure alla ‘Magica‘.

Calciomercato Milan e Roma, niente Gotze: può andare in MLS

Più passano i giorni, però, più si allontana la possibilità di vedere il classe ’92 (30 anni compiuti lo scorso 3 giugno) in Serie A. Stando a quanto riferisce il portale ’90min.com’, infatti, il calciatore ex Borussia Dortmund e il PSV avrebbero avviato i dialoghi con l’Inter Miami targato David Beckham.

Dunque, non sarebbe da escludere prossimamente un approdo in MLS. Il contratto di Gotze è in scadenza giugno 2024: all’interno, inoltre, è presente una clausola rescissoria da 4 milioni di euro. Oltre alla compagine statunitense, stanno provando ad acquistare il cartellino del tedesco Benfica ed Eintracht Francoforte. Al contrario, Milan e Roma sembrano avere altre priorità al momento, a maggior ragione vista la folta concorrenza.