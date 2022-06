Il Milan lo riporta in Italia: Bennacer nello scambio

Il calciomercato del Milan può vedere l’assalto all’ex talento della Serie A: idea scambio con Ismael Bennacer

Il Milan ha intenzione di regalare, il prima possibile, i giusti innesti a Stefano Pioli. Dopo aver conquistato il 19esimo scudetto della storia rossonera, l’allenatore emiliano ha intenzione di consolidare quanto di buono portato avanti sin dal suo approdo in quel di Milanello.

Per farlo, chiaramente, sarà fondamentale la sessione estiva di calciomercato, con Maldini e Massara che non si fermano e sondano il terreno per diversi profili da consegnare al tecnico già nelle prossime settimane. Sono partiti Kessie e Romagnoli e tra le priorità vi sarà chiaramente la firma di degni sostituti dei due pilastri rossoneri.

Simeone vuole Bennacer: spunta lo scambio

Soprattutto a centrocampo, piace da tempo Renato Sanches anche se adesso il Milan starebbe virando le sue attenzioni in Spagna, a Madrid. Occhi in casa Atletico, dove Diego Simeone intende cambiare molto in vista del prossimo anno. Uno dei profili che piace molto alla dirigenza di via Aldo Rossi è quello di Rodrigo de Paul, arrivato un anno fa dall’Udinese e che non ha particolarmente brillato agli ordini del ‘Cholo’. Ecco quindi che i rossoneri penserebbero all’argentino per rinforzare il centrocampo, affiancandolo a Tonali l’anno prossimo.

Idea prestito con obbligo di riscatto, con la valutazione fatta dai ‘Colchoneros’ che sfiora i 35 milioni di euro. La risposta di Simeone tirerebbe in ballo Ismael Bennacer, che all’allenatore argentino piace da tempo e vorrebbe puntarvi proprio per il post de Paul. Il Milan, però, conterebbe sulla clausola rescissoria da 50 milioni presente nel contratto che lega l’algerino al ‘Diavolo’ fino al 30 giugno 2024.

Situazione dunque in divenire, con Milan e Atletico Madrid che potrebbero imbastire una trattativa durante un’estate che si prospetta essere caldissima. Da de Paul a Bennacer: il mercato del Milan è pronto ad infiammarsi.