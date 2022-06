Un jolly per l’Inter: osservato speciale in Germania-Italia

L’Inter visiona attentamente un calciatore che ha preso parte alla gara di Nations League tra Germania e Italia: jolly per Simone Inzaghi

L’Inter è letteralmente scatenata. Marotta e Ausilio sono chiamati a reagire dopo lo Scudetto perso in favore del Milan e negli ultimi giorni stanno premendo l’acceleratore, in ambito di calciomercato, per regalare a mister Simone Inzaghi i rinforzi richiesti. In tal senso, a breve potrebbero chiudere ben tre affari, acquistando Dybala, Bellanova e Asllani.

Le operazioni riguardanti i calciatori in questione, infatti, sono vicine alla fumata bianca. Più complicato il discorso Lukaku, anche se il belga vuole tornare a tutti i costi e il Chelsea, conscio della volontà ferrea del centravanti che si è mosso in prima persona, ha aperto all’ipotesi prestito. L’amministratore delegato nerazzurro lo ha detto a chiare lettere: “Il nostro lavoro verte a concludere tutto nel mese di giugno. Vogliamo mettere a disposizione del tecnico la miglior squadra possibile“. Qualcosa di importante, però, si sta muovendo pure sul fronte cessioni, con la ‘Beneamata’ che necessita di fare cassa vendendo almeno un big. Skriniar e Dumfries, ad oggi, sono i maggiori indiziati, soprattutto lo slovacco. Sull’ex Sampdoria c’è forte il Paris Saint Germain ed è in corso una trattativa al rialzo, mentre l’esterno olandese piace a Manchester United e Bayern Monaco.

Inter, post Skriniar e Dumfries: Marotta osserva Germania-Italia

Gli uomini di mercato dell’Inter, dal canto loro, si sono già attivati alla ricerca di validi profili che possano rimpiazzare i due titolari citati e, questa sera, stanno osservando attentamente la gara di Nations League tra Germania e Italia. Ci sarebbe, difatti, un osservato speciale nella formazione tedesca: stiamo parlando di Lukas Klostermann, difensore in forza al Lipsia.

La valutazione del club tedesco si attesta intorno ai 20-25 milioni di euro (contratto in scadenza giugno 2024). È un’opzione senza dubbio allettante, poiché può agire sia nella parte centrale del campo che sulla fascia su entrambi i lati, un vero e proprio jolly. Si tratta di un classe ’96, inoltre, quindi nel pieno della maturità calcistica. Può essere la soluzione ideale per fronteggiare le eventuali partenze di Skriniar e Dumfries. Riflessioni in corso.