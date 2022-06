Figuraccia Italia in Nations League: azzurri travolti dalla Germania

Tonfo Italia in Nations League: azzurri battuti dalla Germania che si impone per 5-2 al Borussia Park nella quarta gara del gruppo 3

Dopo il pareggio con l’Inghilterra, l’Italia incassa la prima sconfitta nella fase a gironi di Nations League. Partita a senso unico al Borussia Park dove i padroni di casa si impongono per 5-2.

Italia umiliata in Nations League: gli azzurri vengono schiacciati dalla Germania che rifila ben cinque gol alla squadra di Roberto Mancini che perde la testa del gruppo 3 a due turni dalla fine della fase a gironi della competizione internazionale. Una partita a senso unico quella andata in scena al Borussia Park dove l’Italia è stata protagonista di una prestazione a dir poco incolore.

Dopo un inizio incoraggiante con Raspadori ad un passo dal gol, la Germania sblocca il risultato all’undicesimo minuto di gioco. A siglarlo è Kimmich che batte Donnarumma da due passi dopo un bel traversone di Raum ed una sponda di Werner. L’Italia accusa il colpo, la Germania cresce e raddoppia dal dischetto prima dell’intervallo. È Gundogan a trasformare un calcio di rigore concesso per un fallo di Bastoni ai danni di Hofmann.

Nations League, tracollo Italia in Germania

Nella ripresa, ancora un inizio incoraggiante degli azzurri, anche vicini al gol con Barella (pescato però in posizione di fuorigioco). Poi è un monologo tedesco: il tris lo cala Muller che al 51′ ribatte in rete un pallone deviato in area di rigore da un compagno di squadra. Al 69′ il poker tedesco: è Werner a spingere il pallone in rete dopo un bel suggerimento orizzontale di Gnabry, innescato da Muller. Werner si ripete due minuti dopo, sfruttando una clamorosa ingenuità di Donnarumma che regala la sfera a Gnabry, bravo a servire il centravanti tedesco per il 5-0.

Unica nota positiva della serata azzurra, il gol di Gnonto che a dieci minuti dalla fine realizza la rete della bandiera diventando il calciatore più giovane ad aver segnato con la maglia azzurra. C’è anche spazio per il gol di Bastoni, a segno in pieno recupero sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sconfitta pesante per i campioni d’Europa che perdono la testa della classifica, ora occupata dall’Ungheria che ha battuto l’Inghilterra. Azzurri terzi, a +3 sugli inglesi e a meno uno proprio dalla Germania, ora seconda. Prossimo appuntamento per l’Italia 23 settembre per il match di ritorno con l’Inghilterra.

Germania – Italia 5-2: risultato e tabellino

GERMANIA-ITALIA 5-2

11′ Kimmich, 45’+3 rig. Gundogan, 51′ Muller, 69′ e 71′ Werner, 80′ Gnonto, Bastoni 90’+3