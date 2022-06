Bufera Dazn, richiesta UFFICIALE alla Serie A: “Annullate il contratto”

Il Codacons lancia un appello diretto alla Lega Serie A per tutelare i consumatori a fronte dei rincari degli abbonamenti DAZN per la prossima stagione

In un’epoca in cui si assiste ad un continuo fluttuare dei prezzi di beni e servizi, anche la nota piattaforma di streaming TV ‘DAZN‘ che detiene i diritti delle partite del campionato di Serie A ha comunicato un rincaro dei propri pacchetti in abbonamento per le partite della prossima stagione.

Il pass base, infatti, passa da un prezzo di 19,99 euro a 29,99 con un aumento del 50%. Per chiunque avesse intenzione di assistere ad un evento su due dispositivi distinti che non siano connessi alla stessa ‘rete domestica’, il prezzo schizza a 39,99 euro. Un triste epilogo a cui tutti gli appassionati dovranno far fronte pur di seguire le proprie squadre del cuore e gli sport preferiti.

Alla decisione si è però opposto il Codacons, organo da sempre vicino alla tutela dei diritti dei consumatori: “Si tratta di rincari abnormi che danneggeranno in particolare i tifosi, e di uno squilibrio evidente nel mondo del calcio, con DAZN che da un lato si aggiudica i diritti per la trasmissione delle partite di Serie A, dall’altro sceglie in totale autonomia come modificare le offerte commerciali, applicando aumenti esagerati che peseranno come un macigno sulle tasche degli utenti. Alla luce delle modifiche tariffarie decise da DAZN, chiediamo alla Lega di Serie A di valutare se sussistano eventuali presupposti per annullare il contratto siglato con la società, allo scopo di tutelare utenti e tifosi“, si legge nel comunicato ufficiale.