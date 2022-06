Affare con la Juve: Maldini ha pronta l’alternativa a Botman

Nonostante il pressing duri da mesi, il Milan potrebbe non riuscire a chiudere per Sven Botman: Maldini ha già pronta l’alternativa

In casa rossonera, archiviata con enorme soddisfazione la stagione appena trascorsa – che ha portato in dote lo Scudetto – gli occhi sono rivolti ovviamente al mercato. La necessità, o meglio la volontà, di costruire una squadra che possa non solo confermarsi in Italia, ma anche competere in Europa, spinge la dirigenza ad insistere sui prestigiosi obiettivi già messi da tempo in agenda.

Uno dei profili seguiti incessantemente da Maldini e Massara ancor prima di veder materializzato il sogno tricolore, è quello Sven Botman per il quale è in atto da mesi un braccio di ferro col Lille. Il Milan è arrivato addirittura a trattare direttamente con la proprietà del club transalipino – in ottimi rapporti con Elliott – ancor prima che col presidente Letang. L’alto prezzo fissato dai francesi, nonchè la concorrenza dell’ambizioso Newcastle, potrebbero far saltare l’affare. L’abile dt rossonero avrebbe già messo a punto il piano B.

Botman si complica? Ecco l’alternativa Demiral

Il futuro di Merih Demiral è ancora tutto da scrivere. Il difensore turco, in prestito all’Atalanta ma di proprietà Juve, potrebbe verosimilmente tornare alla Continassa il 1 Luglio. Il club orobico, che deve rivedere i suoi piani dopo il fallimento dell’obiettivo Europa, pare infatti non intenzionato a riscattare il giocatore, sul quale la Dea vanta il diritto di acquisto. Il prezzo fissato dagli accordi sottoscritti la scorsa estate è pari a 20 milioni. Difficile ipotizzare, allo stato attuale, un investimento di siffatta natura per un difensore.

Da sempre apprezzato dallo staff tecnico rossonero, Demiral potrebbe davvero fare al caso del Milan. In attesa del pieno recupero di Simon Kjaer, e di definire l’addio ormai certo di Alessio Romagnoli, l’ex Sassuolo sarebbe una pedina utilissima nelle rotazioni difensive di miater Pioli. Il prezzo potrebbe restare invariato, con l’unico possibile ostacolo rappresentato dalla poca propensione della dirigenza bianconera di andare a rafforzare una rivale diretta.