UFFICIALE il nuovo allenatore: torna ‘a casa’ dopo 19 anni

Dopo l’addio al tecnico della passasta stagione, il club ha annunciato il nuovo allenatore: si tratta di un ritorno a casa dopo 19 anni

Il mercato delle panchine di Serie A, mai come quest’anno, è davvero florido di novità. A differenza della passata stagione, in cui furono le big – Milan a parte – a cambiare guida tecnica, nella stagione a venire sono le ‘piccole’ ad aver deciso di cambiare allenatore.

Empoli, Verona ed Udinese hanno infatti già risolto contrattualmente il loro rapporto lavorativo coi rispettivi tecnici. Proprio nella giornata odierna il club friulano ha comunicato ufficialmente il nome del profilo che guiderà la squadra nella stagione 2022/23.

OFFICIAL ✍️

Welcome back, Andrea!

After donning our shirt as a player, we are so happy to welcome you back to the Udinese family. Best of luck, coach!

⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin #Udinese #Sottil #AndreaSottil pic.twitter.com/fgOaxgea9X

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) June 7, 2022