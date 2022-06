Ancelotti ha la carta vincente, Juventus e Milan non possono nulla

Nell’àmbito di un affare che coinvolge Manchester City e Real Madrid, spunta lo scambio con un giocatore già cercato dai club italiani

Il mancato approdo di Kylian Mbappé al Real Madrid è sul punto di scatenare un effetto domino, sul fronte del mercato degli attaccanti, forse maggiore rispetto allo scenario che prevedeva l’arrivo del fuoriclasse francese nella capitale spagnola. Il club merengue si trova infatti ‘costretto’ a piazzare un grande colpo che possa sopperire alla fumata nera per il giocatore ex Monaco.

I nomi nell’agenda di Carlo Ancelotti – che ha sostanzialmente carta bianca dopo la trionfale stagione appena trascorsa – sono diversi: da Gnabry a Rafael Leao passando per Lautaro Martinez, il club di Florentino Perez si prepara all’ennesimo colpo di teatro. Tra i papabili da affiancare a Karim ‘The Dream’ Benzema c’è un giocatore recentemente affrontato da Los Blancos nell’ultima campagna europea. Pep Guardiola ha fissato il prezzo del giocatore in uscita: 50 miloni. Troppi, secondo il giudizio del club merengue. Che sarebbe sul punto di rilanciare con una proposta che non fa certo il gioco di Juventus e Milan.

Ancelotti, la nuova proposta per Gabriel Jesus spiazza Juve e Milan

La beffa, per i due club italiani, rischia di essere doppia. Se da un lato infatti Gabriel Jesus, il profilo scelto da Ancelotti per l’attacco, era già nel mirino di bianconeri e rossoneri, lo era e lo è anche la contropartita che il mister italiano avrebbe designato per convincere i Citizens a cedere il brasiliano.

La nuova offerta proveniente dalla capitale spagnola per vincere la resistenza del club inglese ad accettare la cessione di Gabriel Jesus sarebbe composta dal cartellino di Marco Asensio più 20 milioni cash. L’esterno spagnolo, in scadenza nel 2023, non rinnoverà col Real. I margini per intavolare un suo approdo in Italia – alla Juve o al Milan appunto – ci sarebbero pure. Ma decadrebbero se il nativo di Palma de Mallorca fosse inseriro nell’affare col Manchester City.