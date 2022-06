Assist da Marotta: saluta l’Inter e fa gioire la Juventus

Intreccio di mercato con Juventus ed Inter in primo piano: l’addio alla squadra nerazzurra può far esultare Massimiliano Allegri

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo. Dopo una stagione decisamente differente per Inter e Juventus, le big del nostro calcio hanno in mente già diversi movimenti in vista della prossima Serie A. Acquistare ma soprattutto cedere, per fare cassa e spazio ai futuri innesti da regalare a Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Tra le possibili uscite, potrebbe scaldarsi l’asse con il Barcellona nelle prossime settimane: soprattutto per quanto concerne la ‘Beneamata’.

Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, la situazione economica del Barcellona resta delicata. Al punto che la società di Laporta, per fare mercato nei prossimi mesi, dovrà scovare profili di spessore a costi contenuti, se non proprio a parametro zero.

Inter-Sanchez: l’addio regala il big alla Juve

In tal senso, due nomi che ormai da mesi hanno detto sì alla società catalana sono Alexis Sanchez e Angel Di Maria. Il primo in scadenza tra un anno ma fuori dai piani futuri dell’Inter, il secondo, invece, saluterà a fine contratto il PSG, tra poco più di tre settimane. Difficile che arrivino entrambi, con Sanchez che piace tanto anche al Siviglia di Monchi e l’argentino nel mirino della Juventus ormai da diverso tempo.

Di Maria ha preso tempo con la ‘Vecchia Signora’ proprio perchè preferirebbe il Barcellona. Se i blaugrana dovessero però di decidere di puntare sull’attaccante cileno, allora Di Maria finirebbe per scegliere inevitabilmente la Juventus. Un assist indiretto da parte di Beppe Marotta che, salutando Sanchez, risparmierebbe il pesante ingaggio da 7 milioni garantito annualmente al campione cileno.

Un passo che avvicinerebbe non di poco Di Maria alla Juventus: la palla passa in mano al Barcellona, con le prossime scelte che daranno un’indicazione importante per il mercato di Inter e Juve.