L’Inter alza la posta con lo scambio: Marotta chiede il big

Un club vorrebbe acquistare un giocatore di proprietà dell’Inter durante il prossimo calciomercato: i nerazzurri chiedono il big in cambio

Sarà un’estate rovente per l’Inter. Temperature bollenti in sede di calciomercato, col club nerazzurro già al lavoro su più fronti. Per il momento, i tifosi hanno dovuto salutare Ivan Perisic, andato al Tottenham dall’ex Conte a parametro zero. Una perdita importante, visto l’enorme contributo del croato nell’ultima stagione sotto tutti i punti di vista (probabilmente il migliore della rosa di Inzaghi).

Qualcosa, però, si sta muovendo pure in entrata. Non è più un segreto il fatto che i lombardi stiano provando a riportare ad Appiano Gentile Romelu Lukaku dal Chelsea. Oltre al centravanti belga, poi, c’è la questione Paulo Dybala, anche se lo sbarco della Joya a Milano si lega indirettamente al futuro di Lautaro Martinez. Rimanendo sul reparto offensivo, la società meneghina deve occuparsi, tra le altre cose, della situazione riguardante Andrea Pinamonti. L’attaccante farà rientro dal prestito secco all’Empoli e, in seguito, quasi sicuramente intraprenderà una nuova avventura.

Calciomercato Inter, Marotta chiede il big per Pinamonti

Su di lui c’è da registrare l’interesse della Lazio e della Fiorentina in Serie A. Vincenzo Italiano, in particolare, cerca un bomber italiano con rilevanti prospettive di crescita e l’identikit del classe ’99 corrisponde perfettamente. Marotta, dal canto suo, avrebbe chiesto alla ‘Viola’ il cartellino di Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto giugno 2023. Entrambe le valutazione dei calciatori in questione si aggirano intorno ai 20 milioni di euro. Ci sono dei dubbi sul rinnovo del centrale serbo, perciò non è da escludere che la Fiorentina possa decidere di approfondire questa operazione con l’Inter per evitare un’eventuale futura perdita a parametro zero. Staremo a vedere.