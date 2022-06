Stanco del Milan, destinazione già scelta

Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione: ora vuole andare via, scelta fatta

Dopo la vittoria dello Scudetto, la dirigenza rossonera è al lavoro per arrivare a colpi da urlo in ottica futura: bisognerà fare attenzione anche anche alla situazione cessioni.

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” il futuro del talentuoso giocatore spagnolo Brahim Diaz, resta ancora in bilico. Di proprietà del Real Madrid, avrebbe ancora un anno in prestito al Milan. Lui, però, vorrebbe provare a convincere Carlo Ancelotti dopo la vittoria dello Scudetto in maglia rossonera. In tanti da Madrid andranno via, come Isco e Bale insieme a Marcelo, e così il club spagnolo potrebbe anche pensare a riprenderlo per provarlo almeno in ritiro.

Calciomercato Milan, incontro decisivo per Brahim

Sarà decisiva così la prossima settimana quando ci sarà l’incontro tra l’agente di Brahim e la dirigenza del Real Madrid: si penserà così al futuro del giocatore spagnolo tra il ritorno in Spagna o la cessione a titolo definitivo al Milan. La società rossonera è già al lavoro per allestire una rosa competitiva dopo una stagione da incorniciare: ora la palla passerà alla dirigenza per provare ad essere protagonisti nuovamente anche in Champions League.