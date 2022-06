No all’offerta faraonica: la Juventus pronta a sfruttare l’occasione

Un rifiuto senza troppo giri di parole: il top potrebbe pensare all’addio immediato dopo gli ultimi problemi, la Juventus ci pensa

Il club bianconero è al lavoro per allestire una rosa più competitiva regalando innesti di valore a Massimiliano Allegri: ora il top player rifiuta la proposta di rinnovo, può andar via subito.

Come svelato dal quotidiano tedesco, Bild, Serge Gnabry avrebbe rifiutato l’offerta di rinnovo del Bayern Monaco dal valore di 19 milioni di euro all’anno. I dirigenti bavaresi non sono disposti così migliorare la loro offerta. Lo stesso Gnabry, inoltre, ha svelato che non si tratterebbe di un problema di soldi, ma di progetto e di valorizzazione da parte del Bayern. Le dinamiche potrebbe non cambiare con l’ex Arsenal e Hoffenheim pronto così subito a cambiare aria visto il contratto in scadenza nel giugno 2023.

La Juventus continua a monitorare la situazione per rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri arrivando così ad opportunità suggestive. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Liverpool e Real Madrid, che non vedono l’ora di essere protagoniste sul fronte calciomercato.

Calciomercato Juventus, Gnabry verso l’addio al Bayern Monaco

Così l’attaccante tedesco ha rivelato novità importanti per quanto riguarda il suo futuro: “Non sono i soldi il problema, ma come vieni apprezzato all’interno del club. Non è come dice la stampa”. Novità importati in vista delle prossime settimane per arrivare così ad acquisti da urlo anche per i top club italiani, che vogliono tornare protagonisti in Champions League.