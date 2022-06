La Juventus propone lo scambio: risposta immediata dell’Inter

Un giocatore di proprietà della Juve torna dal prestito: l’idea dei bianconeri è quella di girarlo all’Inter per il big

Gli intrecci, e le rivalità, di mercato tra Juventus ed Inter caraterrizzano ormai tutte le sessioni di scambi, sia estivi che invernali. Dal caso Lukaku all’affare Perisic fino alla possibile battaglia a suon di milioni per Gleison Bremer, non sono mancate e non mancheranno occasioni per scontri anche sul tavolo delle trattative.

Fare affari insieme però, non è assoutamente vietato, anzi. La dirigenza bianconera, approfittando del probabile rientro alla base di un giocatore che ha ben figurato ad alti livellli nella stagione appena conclusa, avrebbe in mente di intavolare un complicato scambio con la controparte meneghina. L’ad nerazzurro Beppe Marotta ha già drizzato le orecchie in vista della risposta da fornire al club bianconero: l’affare non è affatto semplice.

Demiral per de Vrij: la risposta di Marotta

La pedina che la Juve vorrebbe utilizzare per arrivare al big nerazzurro è Merih Demiral, il difensore turco in prestito all’Atalanta. Il club orobico, fuori dall’Europa nella prossima stagione, starebbe riflettendo sull’opportunità di riscattare il giocatore. Per il quale, come da accordi sottoscritti la scorsa estate, servono 22 milioni di euro. Le voci da Bergamo parlano di una società dubbiosa sul completamento dell’operazione. Il turco può rientrare alla Continassa, dove però probabilmente sarà solo di passaggio.

Considerando la precaria situazione contrattuale di Stefan de Vrij – contratto in scadenza nel 2023 e trattative assenti per il rinnovo – la Juve vorrebbe cogliere l’occasione al volo per strappare alla grande rivale il difensore olandese. Lo scambio alla pari proprio con Demiral stuzzica la fantasia della società torinese, che però deve presumibilmente fare i conti cn l’intransigenza di Marotta. Nonostante il pericolo concreto che de Vrij – attirato da tempo dalla Premier League – possa andar via a parametro zero non spaventa il dirigente nerazzurro. Il quale, almeno per ora, è intenzionato a chiedere solo cash per uno dei pilastri della retroguardia di Simone Inzaghi.