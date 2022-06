De Zerbi torna in A e vuole il pupillo: lotta a due per la successione

Clamorosa indiscrezione sul possibile ritorno di De Zerbi su un panchina di A: aperta la lotta per la successione con un campione del mondo

Se il buongiorno si vede dal mattino, la prossima estate sarà quella ricordata come una delle più movimentate sul fronte delle panchine di Serie A. Già nella scorsa stagione gli arrivi di Allegri, Inzaghi, Sarri, Mourinho e Spalletti avevano sconvolto la geografia della Serie A. La sessione di scambi iniziata già ufficiosamente con la fine della stagione calcistica sul campo promette di non esser da meno.

Anche una situazione che pareva cristallizzata, quella di Davide Nicola alla Salernitana, rischia clamorosamente di precipitare in conseguenza del clamoroso divorzio consumatosi tra il presidente granata Iervolino e il ds Walter Sabatini. Nonostante le prime rassicurazioni su una permanenza dell’eroe della salvezza campana alla guida del club, c’è fermento nell’ambiente granata. Si fanno già i nomi dei possibili sucessori del tecnico qualora lo stesso decidesse di andar via in conseguenza dell’allontanamento del suo dirigente preferito.

De Zerbi-Salernitana, c’è un ostacolo

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Il Mattino’, Roberto De Zerbi, che ancora deve risolvere le sue pendenze contrattuali con lo Shakhtar Donetsk, sarebbe il candidato forte per raccogliere l’eredità dell’allenatore piemontese. Il patron Iervolino non intende affatto abbassare il livello di competitività del suo club, e un nome come quello del tecnico bresciano sarebbe garanzia di serietà e di progettualità ad alti livelli. Lo stesso De Zerbi avrebbe già indicato un profilo da chiedere al presidente: si tratta di Filip Djuricic, il trequartista del Sassuolo esploso sotto la sua gestione in Emilia.

Tuttavia, considerando la tutt’altro che facile praticabilità della pista De Zerbi, la società granata starebbe vagliando anche il profilo di Fabio Cannavaro, da tempo autocandidatosi all’approdo in Serie A nelle vesti di allenatore. La contesa è dunque aperta. De Zerbi o Cannavaro. Sempre che Iervolino non decida di confermare ‘senza se’ e ‘senza ma’ Nicola sulla panchina del club campano.