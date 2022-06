CMWEB | Cremonese, le ultime su Alvini: cosa sta succedendo

La Cremonese insiste per Alvini, ma riuscire a strapparlo dal Perugia non è facile: ecco la situazione

La scelta numero uno della Cremonese per il dopo Pecchia risponde al nome di Massimiliano Alvini. Il tecnico, classe ’70, è reduce da un’ottima stagione a Perugia dove ha conquistato i playoff centrando l’ottavo posto in campionato, salvo poi perdere al primo turno contro il Brescia ai supplementari.

Ad aprile Alvini e il presidente Santopadre avevano inizialmente deciso di continuare insieme fino al 2024. Al termine della stagione, però, la Cremonese ha consensualmente rescisso con Pecchia, trovandosi senza allenatore per la Serie A.

Il primo nome spuntato è stato proprio quello di Alvini, che desiderebbe fortemente tentare l’esperienza nella massima serie dopo tanti anni di gavetta. A frenare gli entusiasmi però c’è Santopadre, che vuole far valere il contratto in essere e richiede un indenizzo economico per lasciar andare il suo allenatore.

Alvini-Cremonese, filtra ottimismo sull’affare

Stando a quanto appreso da ‘Calciomercatoweb.it‘ al momento filtrerebbe ottimismo sulla riuscita della trattativa. Santopadre pare si stia ammorbidendo per venire in contro anche alla volontà di Alvini.

Al momento è necessaria cautela però. In queste situazioni delicate tutto può ribaltarsi da un momento all’altro e urge prendere ogni notiza con le pinze. Santopadre e Alvini sono in continuo contatto, così come la Cremonese, che continua ad insistere per trovare una quadra che riesca ad accontentare tutti.

Questa schiarita, comunque, lascia buone speranze ai grigiorossi. L’obiettivo per la panchina sta via via diventanto sempre più concreto: vedremo se le sensazioni che emergono in queste ore saranno un presagio positivo per i tifosi della Cremonese o se Santopadre deciderà di chiudere le trattative e di far volere il suo potere contrattuale per trattenere Alvini a Perugia.