‘Manita’ e addio all’Inter: lo vogliono tutti

Un calciatore dell’Inter è in procinto di lasciare i nerazzurri: le ultime notizie parlano di ben cinque squadre interessate al suo acquisto

C’è attesa. I tifosi dell’Inter sono impazienti di capire come la dirigenza, capitanata da Marotta e Ausilio, si muoverà in ambito di calciomercato. Che la rosa vada rinforzata adeguatamente non ci sono dubbi. Niente di eccezionale chiaramente, d’altronde la ‘Beneamata’ è arrivata dietro al Milan soltanto di 2 punti.

Ma un paio di interventi di peso farebbero molto comodo a Simone Inzaghi, il quale non può contare – ad esempio – sull’apporto di un vero bomber da oltre 20-25 gol a stagione. Lautaro ne ha segnati parecchi anche quest’anno, però non rispecchia a pieno quel tipo di giocatore. Ecco che i lombardi stanno cercando di riportare Lukaku ad Appiano Gentile, dopo la seconda esperienza alquanto negativa a Stamford Bridge. Poi, c’è la volontà di potenziare la retroguardia e il primo nome della lista è sempre Gleison Bremer. Il centrale brasiliano del Torino ha a dir poco dominato il campionato negli scorsi mesi ed è stato nominato miglior difensore. Gli occhi della società interista sono da tempo su di lui, considerando il calo generale, a livello di prestazioni, di Stefan de Vrij. Il club meneghino, dal canto suo, si concentra pure sul fronte uscite, con numerose pedine in procinto di abbandonare la nave.

Calciomercato Inter, sfida a cinque per Ranocchia

Tra queste abbiamo Andrea Ranocchia. Arrivato all’Inter nel lontano gennaio 2011, l’ex Genoa non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Dunque, se ne andrà a parametro zero e intraprenderà una nuova avventura da free agent. Quest’anno ha raccolto 10 presenze condite da un gol tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Giunto all’età di 34 anni (compiuti il 16 febbraio), si tratta di un profilo esperto che può ancora risultare utile a più di qualche compagine in prima categoria. Tant’è che, nella massima serie, ci sarebbero ben cinque pretendenti al suo acquisto. Stiamo parlando di Lecce, Udinese, Bologna, Verona e Sampdoria. Le condizioni economiche dell’affare allettano particolarmente: le squadre citate potrebbero decidere di tentare l’affondo nelle prossime settimane. Scenario in evoluzione.