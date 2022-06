Juventus, scambio in Premier League: Arthur la chiave

Il futuro di Arthur potrebbe cambiare in estate. Il calciatore brasiliano infatti è corteggiato in Premier League. Possibile scambio

Il calciomercato estivo torna a essere protagonista in attesa che la finestra per i trasferimenti apra ufficialmente tra un mese. In casa Juventus si lavora per tornare grandi e tornare a vincere, mentre dall’estero si continua a puntare il mirino sui bianconeri.

In particolare in Premier League sembrerebbe essere l’Arsenal ad aver messo gli occhi sul centrocampista juventino Arthur. In bianconero il brasiliano non ha certamente brillato, ma i ‘Gunners’ lo vorrebbero per rinforzare il centrocampo. Così il club inglese potrebbe tentare la Juventus con uno scambio. Sul piatto un attaccante.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal vuole Arthur: scambio con Martinelli

La Juventus pensa alla rosa del futuro e guarda anche alle possibili cessioni. Tra i profili non imprescindibili per Massimiliano Allegri ci sarebbe anche quello di Arthur, centrocampista brasiliano arrivato dal Barcellona nello scambio con Pjanic, ma che in bianconero non è mai riuscito a brillare. Sulle sue tracce sembrerebbe esserci da tempo l’Arsenal, che avrebbe escogitato un piano per acquistarlo.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, i ‘Gunners’ vorrebbero proporre alla Juventus lo scambio tra Arthur e Gabriel Martinelli. L’attaccante classe 2001, anche lui brasiliano, potrebbe fare comodo ai bianconeri, visto che il futuro di Alvaro Morata è ancora incerto. Giovane e con grande senso del gol, il profilo di Martinelli potrebbe essere quello giusto per l’attacco della Juventus e per convincere i bianconeri a lasciar partire Arthur in direzione Londra.